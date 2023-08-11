OMÜ, otomotiv yan sanayi sektörüne teknik eleman yetiştirecek

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ), üniversite-sanayi işbirliği doğrultusunda Samsun'da otomotiv yan sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip teknik eleman yetiştireceği bildirildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun'da faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi sektörünün temsilcileriyle toplantı yaptı.

Üniversitenin, otomotiv sektöründe pratik ve beceri yetkinliği üst düzeydeki insan kaynağının sağlanması ve istihdam öncelikli politikaların geliştirilmesi adına faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Ünal, "Üniversitemizin kendi imkanlarını da elimizden geldiği kadar kullanacağız. Sektörün beklentisini karşılayacak nitelikte eleman yetiştirilmesi bizim için önemli bir nokta. Sektörü rahatlatmak için nitelikli istihdamın önünü açmak gerekiyor. Sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulacak olan bu sertifika programını beraber oluşturmayı arzu ediyoruz." dedi.

Prof. Dr. Ünal, mevcudun iyileştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli teknik elemanları yetiştireceklerini dile getirerek, "Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulumuz yeterli teknik imkanlara sahip. Üniversitemizin kendi imkanlarını da elimizden geldiği kadar kullanacağız. Süreci el birliğiyle verimli bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​