SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış nedeniyle durdu.

Samsun'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış Samsunspor-İstanbulspor maçı başladıktan bir süre sonra yeniden şiddetlendi.

Maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker, iki takımın oyuncularının zeminde topun zıplamadığını söylemesi üzerine karşılaşmayı durdurdu.

Hakem Burak Şeker, bir süre iki ekibin teknik heyeti ile görüştükten sonra takımları soyunma odasına gönderdi.

Futbolcular ve hakemlerin soyunma odasına girmesiyle birlikte görevliler, zemini çekçekle temizlemeye başladı.

Samsun'da şiddetli yağış etkisini halen sürdürüyor.