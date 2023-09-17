Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Dünya Temizlik Günü kapsamında sahillerde temizlik yapıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Temizlik Günü kapsamında 'Let's Do It' işbirliğiyle sahillerdeki çöpler toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Dünya Temizlik Günü kapsamında sahillerde temizlik yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Temizlik Günü kapsamında 'Let's Do It' işbirliğiyle sahillerdeki çöpler toplandı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, temiz çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Costal ve Atakum sahillerinde temizlik yapıldı.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve öğrenciler, plastik şişeler, sigara izmaritleri, plastik poşetler ve diğer çöpleri topladı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu Enes Sinan Yüksel, çevreyle ilgili yapılan her çalışmaya hassasiyet gösterildiğini belirtti.

        Yüksel, "Temiz bir dünya oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyemiz ile Let's Do It ortaklığında Costal ve Atakum sahilinde çöp toplama etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu etkinliğin amacı sadece çöp toplamak değil aynı zamanda çevre bilincimizi artırarak daha temiz ve sağlıklı bir çevre yaratma yolunda farkındalık oluşturmak. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri olarak daha temiz bir çevre için daima sahadayız." ifadelerini kullandı.

        Let's Do It Türkiye Genel Koordinatörü Yusuf Dursun Durmuş da temiz çevre konusunu sadece bir görev değil, bir yaşam tarzı haline getirme fikriyle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Let's Do It dediğimiz bu hareketi 193 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Amacımız atık farkındalığı kazandırmak, çöp körlüğüne karşı her yaştan insana hitap edebilmek. Amacımız temiz bir çevre, temiz bir sahil bırakmak. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

        Etkinliğe katılan gençlerden Yaren Deniz Durmuş, yaşanılabilir bir dünya için çöp toplama etkinliğine katıldığını, dünyaya herkesin sahip çıkması gerektiğini aktardı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!

        Benzer Haberler

        İşitme bozukluğu olanlar biyonik kulak ameliyatı ile işitme yetilerini geri...
        İşitme bozukluğu olanlar biyonik kulak ameliyatı ile işitme yetilerini geri...
        Samsun'da Rahvan At Yarışları Festivali düzenlendi
        Samsun'da Rahvan At Yarışları Festivali düzenlendi
        Alaçam'da öğrenciler çevre temizliği yaptı
        Alaçam'da öğrenciler çevre temizliği yaptı
        Samsun'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Samsun'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Samsun'da inşaat malzemesi satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da inşaat malzemesi satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da, boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da, boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü