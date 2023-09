Samsun'da Dünya Temizlik Günü kapsamında sahillerde temizlik yapıldı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Temizlik Günü kapsamında 'Let's Do It' işbirliğiyle sahillerdeki çöpler toplandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, temiz çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Costal ve Atakum sahillerinde temizlik yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve öğrenciler, plastik şişeler, sigara izmaritleri, plastik poşetler ve diğer çöpleri topladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu Enes Sinan Yüksel, çevreyle ilgili yapılan her çalışmaya hassasiyet gösterildiğini belirtti.

Yüksel, "Temiz bir dünya oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyemiz ile Let's Do It ortaklığında Costal ve Atakum sahilinde çöp toplama etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu etkinliğin amacı sadece çöp toplamak değil aynı zamanda çevre bilincimizi artırarak daha temiz ve sağlıklı bir çevre yaratma yolunda farkındalık oluşturmak. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri olarak daha temiz bir çevre için daima sahadayız." ifadelerini kullandı.

Let's Do It Türkiye Genel Koordinatörü Yusuf Dursun Durmuş da temiz çevre konusunu sadece bir görev değil, bir yaşam tarzı haline getirme fikriyle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Let's Do It dediğimiz bu hareketi 193 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Amacımız atık farkındalığı kazandırmak, çöp körlüğüne karşı her yaştan insana hitap edebilmek. Amacımız temiz bir çevre, temiz bir sahil bırakmak. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğe katılan gençlerden Yaren Deniz Durmuş, yaşanılabilir bir dünya için çöp toplama etkinliğine katıldığını, dünyaya herkesin sahip çıkması gerektiğini aktardı.