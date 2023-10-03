Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da zabıta pazarda denetim yaptı

        Havza Belediyesi zabıta ekipleri ilçede salı günleri kurulan pazar yerinde gıda satıcılarına yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da zabıta pazarda denetim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza Belediyesi zabıta ekipleri ilçede salı günleri kurulan pazar yerinde gıda satıcılarına yönelik denetim yaptı.

        Vatandaşlardan gelen ihbarı da değerlendiren zabıta ekibi, kuru bakliyat satışı yapan D.B'nin tezgahında yaptığı denetimde, iki ayrı çuvaldaki kuru fasulye içinde ne olduğu belirlenemeyen beyaz toz ile bez parçası buldu.

        İnsan sağlığına zararlı olduğu gerekçesi ile zabıta ekipleri tarafından her iki çuvaldaki yaklaşık 40 kilogram kuru fasulyeye imha edilmek üzere el konuldu.

        Ayrıca yapılan incelemede satıcının kullandığı terazinin mühürsüz olduğu tespit edilerek teraziye de el konularak satıcıya Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Atatürk ve Eserlerini Anlamak" konferansı düzenlenecek
        Samsun'da "Atatürk ve Eserlerini Anlamak" konferansı düzenlenecek
        Havza Kaymakamı Nayman, Çorum Vali Yardımcılığına atandı
        Havza Kaymakamı Nayman, Çorum Vali Yardımcılığına atandı
        Samsun'da balık fiyatları
        Samsun'da balık fiyatları
        Samsun'dan 106 okuldan öğrencilerin hazırladığı projelere TÜBİTAK desteği
        Samsun'dan 106 okuldan öğrencilerin hazırladığı projelere TÜBİTAK desteği
        Samsun'da, 'Narko Alan' uygulamasında 37 şüpheli yakalandı
        Samsun'da, 'Narko Alan' uygulamasında 37 şüpheli yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 37 kişi yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 37 kişi yakalandı