Havza'da zabıta pazarda denetim yaptı Havza Belediyesi zabıta ekipleri ilçede salı günleri kurulan pazar yerinde gıda satıcılarına yönelik denetim yaptı.

Havza Belediyesi zabıta ekipleri ilçede salı günleri kurulan pazar yerinde gıda satıcılarına yönelik denetim yaptı.

Vatandaşlardan gelen ihbarı da değerlendiren zabıta ekibi, kuru bakliyat satışı yapan D.B'nin tezgahında yaptığı denetimde, iki ayrı çuvaldaki kuru fasulye içinde ne olduğu belirlenemeyen beyaz toz ile bez parçası buldu.

İnsan sağlığına zararlı olduğu gerekçesi ile zabıta ekipleri tarafından her iki çuvaldaki yaklaşık 40 kilogram kuru fasulyeye imha edilmek üzere el konuldu.

Ayrıca yapılan incelemede satıcının kullandığı terazinin mühürsüz olduğu tespit edilerek teraziye de el konularak satıcıya Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulandı.