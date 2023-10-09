Çocuklarda hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme diyabet riskini artırıyor Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aydın, diyabetin, çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğunu belirti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aydın, diyabetin, çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğunu belirti.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Aydın, son dönemlerde diyabetli çocukların sayısında artış gözlendiğine işaret etti.

Erken teşhisin diyabette çok önemli olduğuna değinen Aydın, "Okullarda yaklaşık 25 bin kadar diyabetli çocuk var. Her yıl 1500 kadar yeni diyabetli çocuk bu gruba katılıyor. Toplumdaki farkındalığın artması ile yeni tanı alan hastaların diyabetik komaya girmeden hastaneye ulaşmaları en büyük isteğimiz." ifadelerini kullandı.

Diyabetin ortaya çıkmasında birçok faktörün rol oynadığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Genetik olarak kişisel yatkınlık söz konusudur. Ancak bu durum bilinen kalıtımsal hastalıklar gibi değildir. Aileler bir çocukları diyabetli olunca diğer kardeşleri hakkında endişe duyuyorlar, ancak yüzde 95 olasılıkla diğer kardeşlerinde ortaya çıkmayacaktır. Genetik yapısı diyabete yatkın olan çocuklarda gribal enfeksiyonlar, kullanılan bazı ilaçlar, katkı maddesi içeren raf ömrü uzun paketli gıda tüketimi gibi etkenlerin etkisiyle diyabet tetiklenebiliyor."

- Diyabetin en büyük faktörü hareketsiz yaşam

Tip 2 diyabete sebep olan en büyük faktörün hareketsiz yaşam ve obezite olduğunun altını çizen Aydın, "Çocuklar artık sokaklarda ve parklarda oynamak yerine ekran başında zaman geçiriyorlar. Buradaki en büyük sorun televizyon, bilgisayar ve akıllı telefonda geçirilen hareketsiz zamanın fazla olması. Günümüz koşullarında çalışmak zorunda olan ebeveynler, zaman kısıtlılığı gibi nedenlerden dolayı mutfaklarda çabuk hazırlanan hazır gıdaları tercih etmeye başladılar. Hazır gıdaların içerisinde ise lezzeti artırmak için bol miktarda şeker ve yağ oluyor. Bozuk beslenme alışkanlıkları hareketsiz yaşam biçimi ile birleşince obezite ve diyabet gelişebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çocuklarınızı spora yönlendirmelerini istiyoruz"

Prof. Dr. Aydın, diyabet için çok özel bir diyetin olmadığını, sağlıklı bir birey nasıl besleniyorsa diyabetli çocukların da o şekilde beslenmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm çocuklar şekerli ve rafine gıdalardan, gazlı içeceklerden, ambalaj içerisinde olan gıdalardan ve özellikle içerisinde tatlandırıcı olan gıdalardan uzak durmalıdır. Ailelerden hazır gıdalardan çok tencere yemeklerine ağırlık vermelerini ve özellikle çocuklarını spora yönlendirmelerini istiyoruz. Çünkü spor sırasında kan şekerinin düzenlenmesi çok daha kolay olacaktır."