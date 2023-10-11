Havza'da canlı hayvan pazarı yeniden açılacak Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararıyla bir süre önce kapatılan canlı hayvan pazarının 13 Ekim'de yeniden açılacağını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararıyla bir süre önce kapatılan canlı hayvan pazarının 13 Ekim'de yeniden açılacağını belirtti.

Özdemir, yaptığı açıklamada, hayvan pazarının ülke genelinde görülmeye başlayan Irak kaynaklı yeni tip şap hastalığı nedeniyle İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararıyla hayvan hareketlerine getirilen kısıtlamalar sonucu yaklaşık 3 aydır kapalı olduğunu söyledi.

Canlı hayvan pazarının 13 Ekim itibarıyla yeniden hizmete açılacağını dile getiren Özdemir, "Önceliğimiz insan ve hayvan sağlığını korumak. Bu amaçla ilgili komisyon kararı gereğince hayvan pazarımızın girişlerde klinik muayene, hayvan pasaportu, sağlık raporu ve benzeri evraklar görevlilerimizce titizlikle incelenecek ve küpesiz, belgesiz, hastalıktan şüpheli ve aktif hastalık mihrak bölgelerinden gelen hayvanların girişine müsaade edilmeyecek." dedi.

İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerince hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolüne kolluk kuvvetleriyle devam edileceğini vurgulayan Özdemir, "Belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan veya hayvansal ürün nakledenler hakkında Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre işlem yapılacak. Alınan kararlara uyulması insan, hayvan sağlığı ve canlı hayvan pazarımızın açık kalması adına önemli. Besici ve tacirlerimizden ricamız, alınan kararlara uyulması." ifadesini kullandı.