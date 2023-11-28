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        Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliğinden yangın ve zehirlenme vakalarına karşı uyarı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği, kış aylarında yaşanabilecek yangın ve zehirlenme vakalarına karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:47
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        Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliğinden yangın ve zehirlenme vakalarına karşı uyarı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği, kış aylarında yaşanabilecek yangın ve zehirlenme vakalarına karşı uyarıda bulundu.

        Havza Grup Amiri Ali Fişekçi, yaptığı açıklamada, kış aylarında meydana gelen yangınlarının yüzde 50'sinin baca yangınları olduğunu belirtti.

        Havza, Kavak, Asarcık ve Ladik ilçelerinde bir yıl içinde 15'i baca, 13'ü elektrik ve biri mum yüzünden çıkan 29 yangının ısınma ve aydınlanma gibi nedenlerden kaynaklandığını ifade eden Fişekçi, "Ev ve iş yerlerinde bulunan kalorifer dairelerinin, kazanların, kombilerin ve bacaların üzücü olaylara sebebiyet verilmemesi için bakımlarının aksatılmadan yaptırılması gerekmekte." dedi.

        Fişekçi, sobaların elektrik tesisatlarından uzak yerlere kurulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Bacaların düzenli temizlenmesi ve ev içindeki soba borularının bağlantı yerlerinin iyi yapılması çok önemli. Ayrıca yatay durumdaki borular sabitlenmeli. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bir husus da elektrikli ısıtıcıları uzun süre kullanmamaları. Ayrıca çatı katlarında bacaların geçtiği bölgelere yanıcı ve parlayıcı maddelerin konulmaması çok önemli. Bu şekilde üzücü olayların önüne geçilebilir. Yangın ihbarı için bizleri arayan vatandaşlarımız bulundukları ilçeleri söylemeleri bizim hızlı bir şekilde olay yerine intikalimiz için önemli. "

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