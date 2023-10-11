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        Terme Tarım ve Orman Müdürü Demir'den fındık üreticilerine uyarı

        Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, fındık üreticilerinin yapacakları uygulamalarla ilgili yetkili kurumlardan bilgi almalarının önem taşıdığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:35
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        Terme Tarım ve Orman Müdürü Demir'den fındık üreticilerine uyarı
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        Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, fındık üreticilerinin yapacakları uygulamalarla ilgili yetkili kurumlardan bilgi almalarının önem taşıdığını bildirdi.

        Demir, yaptığı açıklamada, bir fındık sezonunu daha tamamladıklarını belirtti.

        Bölgede çiftçilerin genellikle geçimini fındıktan sağladığına işaret eden Demir, "Devletin tarım sektöründeki kurumu olarak yılın 12 ayı fındıkla ilgili yapılacak budama, gübreleme, ilaçlama, dikim gibi konularda siz üreticilerimize hizmet vermekteyiz. Üreticilerimiz budama, gübreleme, ilaçlama, dikim gibi konularda bilgiye ihtiyaç duymaktadır. İnternetin günümüzde yaygınlaşmasıyla üreticilerimiz her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilmektedir fakat bu tür konularda eksik veya yanlış bilgiye sahip birçok kişinin yanlış yönlendirmesi söz konusudur." ifadesini kullandı.

        Yanlış yapılan her uygulamanın maddi külfetin yanında zamanın da heba olmasına yol açtığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Üreticilerimiz ihtiyaç duyduğu konularda öncelikle Bakanlığımız il veya ilçe müdürlükleri, ziraat odaları, üretici birlikleri gibi kuruluşlarda faaliyet gösteren teknik personelden bilgi almaları, bu bilgilere istinaden kendi araştırmalarını yapmaları fındık yetiştiriciliği açısından büyük önem arz etmektedir. Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kasım ayı itibarıyla budama uygulamaları başlatılacak. Talep halinde budama, gübreleme, ilaçlama, dikim gibi konuları içeren günübirlik köy toplantıları da yapılacaktır. Bu amaçla muhtarlar ile görüşülerek ilçe müdürlüğümüze başvuru yapmaları önemle duyurulur."

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