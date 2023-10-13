Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Mobil trafik eğitim tırı ile Havza'da çocuklara eğitim verildi

        İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Havza'ya getirilen tırda ilkokul öğrencilerine trafik eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mobil trafik eğitim tırı ile Havza'da çocuklara eğitim verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Havza'ya getirilen tırda ilkokul öğrencilerine trafik eğitim verildi.

        Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan tırdaki mobil sınıfta polis memurları tarafından öğrencilere trafiğin tanımı, emniyet kemeri kullanımı, yolun karşısına geçme gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

        Daha sonra öğrencilere tırın yanında oluşturulan pistte, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından teorik eğitim verilerek, trafikte karşılaşabilecekleri durumları tecrübe etmeleri sağlandı.

        İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, çocuklarda trafik kültür ve bilincinin arttırılması, trafik kurallarına uyma alışkanlığının kazandırılarak amacıyla eğitimlerin devam ettiğini dile getirerek, "Burada genel amaç geleceğimizin sürücüleri çocuklarımızın daha güzel yetişmelerini, iyi birer sürücü olmalarını sağlamak." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı

        Benzer Haberler

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı
        Mobil trafik eğitim tırı ile Samsun'da 2790 öğrenciye ulaşıldı
        Mobil trafik eğitim tırı ile Samsun'da 2790 öğrenciye ulaşıldı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da şasi numarası silinmiş motosiklet bulundu
        Samsun'da şasi numarası silinmiş motosiklet bulundu
        Çarşamba'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" tanıtıldı
        Çarşamba'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" tanıtıldı
        Samsun'da kaçırıp darbettikleri kişinin ailesinden para alan 4 kişi tutukla...
        Samsun'da kaçırıp darbettikleri kişinin ailesinden para alan 4 kişi tutukla...