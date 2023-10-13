Çarşamba'da otomobilin çaptığı bisikletli çocuk yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çaptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Giriş: 13.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:49
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çaptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.C. idaresindeki 28 ABB 924 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu sanayi ışıkları mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen İ.T'nin (16) kullandığı bisiklete çarptı.
Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.