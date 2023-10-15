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        Türk Kızılay gönüllüleri Samsun'da bir araya geldi

        Kızılay gönüllüleri Samsun Kızılay Gençlik Kampı'nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 19:43 Güncelleme: 15.10.2023 - 20:34
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        Türk Kızılay gönüllüleri Samsun'da bir araya geldi
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        Kızılay gönüllüleri Samsun Kızılay Gençlik Kampı'nda bir araya geldi.

        Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte Kızılay gönüllüleri Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

        Etkinliğe katılan gönüllülere Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı İlkyardım Eğitim Merkezi personeli, günlük hayatta karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşılık nasıl müdahale edilmesi gerektiği hakkında sunum yaptı.

        Programa katılan gönüllüler kan bağışında bulundu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan Samsun Kızılay gönüllülerine Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edildi.

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