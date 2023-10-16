Samsun'daki İstihdam ve Kariyer Merkezi sayesinde 4 bin 262 kişi iş buldu Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İstihdam ve Kariyer Merkezi, 2019 yılından bu yana 4 bin 262 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İstihdam ve Kariyer Merkezi, 2019 yılından bu yana 4 bin 262 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihdam ve Kariyer Merkezi, iş arayanlarla işverenleri buluşturarak istihdama destek oluyor.

Firmaların personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan merkez görevlileri, işe alım sürecinin takibini de titizlikle gerçekleştiriyor. Olumsuz sonuç alınması halinde başvuru sahibi yeni bir işe yönlendiriliyor.

İstihdam ve Kariyer Merkezinde verilen rehberlik hizmetleriyle vatandaşın yanında olmayı sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, "kişisel ve kurumsal eğitimler", "özgeçmiş oluşturma" gibi konularda da iş arayanların iş gücü piyasası hakkında bilgilenmelerini sağlıyor.

Merkez, kurulduğu 2019'dan bu yana 4 bin 262 kişinin işe girmesini sağladı. Sadece bu yıl 1079 kişi merkez sayesinde iş buldu, 5 bin 789 kişi de firmalara yönlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstihdam ve Kariyer Merkezi'nin insanların hayatına dokunduğunu ifade ederek, "Merkez ile iş arayanlar ve işçi arayanlar arasında aracı oluyoruz. Uygun işçi ile işvereni bir araya getirip istihdama bu şekilde katkı sunuyoruz. Bir kişinin bile hayatına dokunmak bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.