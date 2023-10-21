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        Samsun'da bir kişi metruk binada ölü bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde metruk binada bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 22:24 Güncelleme: 21.10.2023 - 22:42
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        Samsun'da bir kişi metruk binada ölü bulundu
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        Samsun’un Bafra ilçesinde metruk binada bir kişi ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Fabrika Sokak’ta kendilerine ait metruk binada Ahmet K’nin (52) yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Ahmet K’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ceset otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İlk incelemelere göre kesici ve delici alet izine rastlanmayan Ahmet K’nin ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

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