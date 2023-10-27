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        AK Parti'li Karaaslan'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bütün dünyayı bu vahşete 'dur' demeye davet ediyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:13
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        AK Parti'li Karaaslan'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bütün dünyayı bu vahşete 'dur' demeye davet ediyorum." dedi.

        Karaaslan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan stantları ziyaret etti.

        Karaaslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anarak, "Milli Mücadele'nin başladığı şehirdeyiz. Geleceğin Türkiye Yüzyılı'nı, bugünün, geçmiş ve geleceğin çok önemli mesajlarını içeren 100. yılında hep birlikte omuz omuza coşkusunu, gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'mızın 100. yılını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dünyayı bu vahşete karşı durmaya davet eden Karaaslan, şöyle konuştu:

        "Yüreğimizin bir tarafında Cumhuriyet'in 100. yılının gururunu, coşkusunu yaşarken, diğer taraftan da büyük bir acı yaşıyoruz. Filistin'de, Gazze'ye yapılan saldırılar, gerçekleştirilen zulüm, dünyanın suskunluğu bizleri derinden yaralıyor. Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki dik duruşu, tavrı, sadece bugün değil, on yıllardır süregelen, 'daha adil bir dünya mümkün' diyerek yapmış olduğu çağrı çok önemli ve kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da söylediği gibi, çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil. O yüzden bütün dünyayı bu vahşete 'dur' demeye davet ediyorum."

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