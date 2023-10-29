Terme'de fener alayı düzenlendi
–Samsun'un Terme ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi.
–Samsun'un Terme ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yılı Terme'de coşkuyla kutlandı.
Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle Öğretmenevi önünde toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde Mehmet Niyazi Kasapoğlu Köprüsü'nü takip ederek Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.
Fener alayı ve kortej yürüyüşünün sonunda ilçe meydanını dolduran Termeliler marşlar söyleyerek Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.