Samsun'da hakkında 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da, hakkında 17 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, yapılan araştırmalar ve detaylı istihbari çalışmalar sonucunda, 2016'da Umut Şimşek'i (37) Canik ilçesinde bir restoranda silahlı öldüren ve tutuklandıktan sonra cezaevinden firar eden A.A'yı yakaladı.

A.A, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

"Kasten yaralama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma" suçlarından da kaydı bulunan A.A'ya Şimşek'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildiği öğrenildi.

Öte yandan A.A'nın, 2 Aralık 2016'da Samsun'da bir kafede sahne alan Kerimcan Durmaz'ı darbedenler arasında da bulunduğu, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede anlaşılmıştı.

Samsun'un Canik ilçesinde 13 Temmuz 2016'da bir restoranda kız arkadaşıyla yemek yiyen Umut Şimşek'in yanına gelen A.A. 6 el ateş ederek kaçmış, Şimşek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Bir süre sonra teslim olan A.A. ise tutuklanmıştı.