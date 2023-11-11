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        Bafra ve Çarşamba'da fidanlar toprakla buluşturuldu

        Samsun'un Bafra ve Çarşamba ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:44 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:58
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        Bafra ve Çarşamba'da fidanlar toprakla buluşturuldu
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        Samsun'un Bafra ve Çarşamba ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Turizm Fakültesi yerleşkesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

        AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, burada yaptığı konuşmada, 2002 yılına kadar Türkiye'de 4 milyarın üzerinde fidan dikildiğini, 2003 sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde milli ağaçlandırma çalışmalarıyla bu sayının bugüne kadar iki katına çıktığını dile getirerek, Cumhuriyet tarihinin en önemli ağaçlandırma seferberliğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise 300 dönüm alanın modern yerleşke olarak değerlendirdiklerini anlatarak, yaklaşık 350 dekarlık alanın da ağaçlandırılacağını söyledi.

        Ünal, "Çam ve benzeri değil, o bölgeye ait fidanlar dikilmelidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'nde doğal bitki örtüsü, pelit, meşe, gürgendir. Bunun yerine çam diktiğinizde bir gün bu ağaçlar, 'Ben buraya ait değilim' diye kendisini ifade eder. Dolayısıyla yakışanı dikmek gerekir." dedi.

        Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de Milli Ağaçlandırma Günü'nün üniversitede kutlanmasının ve bunun Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelmesini anlamlı bulduğunu vurgulayarak, "Bugünün burada kutlanmasını Rektörümüz istedi. Bize öncülük yaptı, biz sadece ona yardımcı olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise küresel ısınmanın konuşulduğu bir dönemde ağaçlandırma kampanyasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar da ilçede 10 dekarlık sahaya defne, mavi ladin, doğu ladini, akçaağaç, erguvan, sedir, taflan, sığla gibi türlerle toplam 1111 fidan dikileceğini kaydetti.

        - Çarşamba

        Çarşamba ilçesinde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 bin 23 fidan dikildi.

        Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kürşat Berkay Öztürk, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile davetlilerin katılımıyla "100. Yıl Hatıra Ormanı" ve "Başbuğ Alpaslan Türkeş Hatıra Ormanı"nda fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Yıldırım, Peygamber Efendimizin, "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı toprakla buluşturun" sözünü hatırlatarak, "Biz de her yıl Çarşamba'mızda ağaçlandırma faaliyetini değişik bölgelerde gerçekleştiriyoruz. İnşallah burası ilerleyen yıllarda Çarşamba'mıza ayrı bir güzellik katacak, nefes olacak." dedi.

        Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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