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        Salıpazarı'nda "Sanal dünyadan spor salonlarına" etkinliği düzenlendi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çocuk ve gençlerin bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sürdürmeleri için "Sanal dünyadan spor salonlarına" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:20
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        Salıpazarı'nda "Sanal dünyadan spor salonlarına" etkinliği düzenlendi
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çocuk ve gençlerin bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sürdürmeleri için "Sanal dünyadan spor salonlarına" etkinliği düzenlendi.

        Salıpazarı Spor Salonu'ndaki etkinlikte Salıpazarı Belediyesi ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile atletizm, boks, basketbol, bilek güreşi, jimnastik, geleneksel Türk okçuluğu, güreş, futbol, voleybol, kort tenisi, masa tenisi branşlarında etkinlikler yapılırken mas güreşi, matrak oyunu gösterileri de sergilendi.

        Gençlik merkezi eğitimlerinde akıl-zeka oyunları, müzik eğitimleri ve İngilizce gruplarının da etkinlikleri yapıldı. Etkinliklere katılan maskot "Çakır" da herkes tarafından ilgi topladı.

        Programda Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Belediye Başkanı Halil Akgül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci sporcularla, çocuk ve gençlerle aktivitelere katılarak sohbet edip, antrenör ve öğretmenlerden bilgi aldılar.

        Yetkililer, çocuk ve gençlerin başta sanal, oyun ve uyuşturucu olmak üzere her türlü bağımlılıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir şekilde gelişimlerine destek sağlamak üzere her türlü eğitim ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

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