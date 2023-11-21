İngiltere'de gümüş madalya kazanan milli cimnastikçiler, Samsun'da çiçeklerle karşılandı

İngiltere'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Tuba Bade Şahin ve Ada Kanat, Samsun'a geldi.

Birmingham kentinde 16-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen şampiyonada kadınlar senkronda 44.030 puanla dünya ikincisi olan Samsunlu Tuba Bade Şahin ve Çankırılı Ada Kanat'ı Çarşamba Havalimanı'nda Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci karşıladı.

Milli sporcu Tuba Bade, Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda da bireyselde de gümüş madalya elde etmişti.

Çiçeklerle karşılanan sporcuları tebrik eden Dereci, "Trampolin cimnastik tarihimizde ilk kez Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Samsunlu milli sporcumuz Tuba Bade Şahin ve antrenörleri Rıfat Çağdaş Keskür ile Zeyno Ünal Keskür'ü tebrik ediyorum. Gurur duyduk." diye konuştu.