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        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:54
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        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Bahşi Mahallesi'nde bir kahvehanede Y.K. (75) ile Mevlüt Bilgin (45) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.K'nin silahla ateş ettiği Bilgin ağır yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, helikopter ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

        Şüpheli Y.K, ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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