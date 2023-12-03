Havza'da "Sevimli Dostlar" oyunu sahnelendi

Havza'da, Manço Çocuk Tiyatrosu tarafından "Sevimli Dostlar" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi konularının çizgi film karakterleriyle işlendiği tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Oyunun sonunda çocuklar, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.