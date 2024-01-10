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        Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan 2023 yılında 1 milyon 416 bin 172 yolcu uçtu

        Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan 2023 yılında 1 milyon 416 bin 172 yolcunun yararlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:09
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        Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan 2023 yılında 1 milyon 416 bin 172 yolcu uçtu
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        Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan 2023 yılında 1 milyon 416 bin 172 yolcunun yararlandığı bildirildi.

        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2023 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 94 bin 176, dış hat yolcu trafiği 10 bin 512 oldu. Böylece aralıkta toplam 104 bin 688 yolcuya hizmet verildi.

        Aralık ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1033, dış hatlarda 90 olmak üzere toplamda 1123'e ulaştı.

        Yük trafiği ise aralık ayında toplamda 890 ton oldu.

        On iki aylık dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 416 bin 172, uçak trafiği 14 bin 722, yük trafiği ise 13 bin 599 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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