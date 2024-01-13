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        Şehit Sözleşmeli Er Murat Atar'ın naaşı Samsun'a getirildi

        Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın naaşı Samsun'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:56 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:56
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        Şehit Sözleşmeli Er Murat Atar'ın naaşı Samsun'a getirildi
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        Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın naaşı Samsun'a getirildi.

        Şırnak'tan kalkan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

        Şehit Atar'ın cenazesini, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile vatandaşlar karşıladı.

        Duanın ardından Murat Atar'ın naaşı, kara yoluyla memleketi Ordu'nun İkizce ilçesine götürüldü.

        Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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