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        19 Mayıs ilçesinde köy konakları projesi devam ediyor

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Mahalle Tipi Köy Konakları Projesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:22
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        19 Mayıs ilçesinde köy konakları projesi devam ediyor
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Mahalle Tipi Köy Konakları Projesi devam ediyor.

        19 Mayıs Belediyesi'nin her mahalleye köy konağı projesi kapsamında, Tepeköy Mahallesi'ndeki köy konağında çalışmalar tamamlandı.

        Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, şunları kaydetti:

        "Kırsal mahallelerimizde özellikle yol bakım, camilerin bakımı ve ihtiyaç bulunan mahallelerimize köy konağı çalışmalarımız devam ediyor. Mahallemizde varsa atıl bulunan kamu binalarını restore ediyor, yoksa sıfırdan yaparak köy konaklarını kazandırıyoruz. Bu konaklarda halk eğitim kurslarından mahalle toplantılarına kadar birçok aktivite gerçekleşebiliyor. Ayrıca muhtarlık ofisi de bu konakların içerisinde yer alıyor."

        Tepeköy Mahallesi'ndeki köy konağını tamamladıklarını vurgulayan Topaloğlu, Yeşilova ve Kumcağız mahallelerindeki köy konağı çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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