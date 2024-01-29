Kazada yaralanan amatör futbolcu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu ağır yaralanan amatör futbolcu Burak Karaköse tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Beylerce mevkisinde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan amatör futbolcu Burak Karaköse, yaşam mücadelesini kaybetti.

Karaköse, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Süper Amatör Ligi ekiplerinden Gençlergücü Spor Kulübünün futbolcusu Burak Karaköse (21) yönetimindeki 55 AHF 587 plakalı otomobil, dün Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde bir evin bahçesine devrilmişti. Kazada Burak Karaköse ile araçtaki Furkan A. yaralanmıştı.

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