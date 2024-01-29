MHP Samsun İl Başkanı Mucur Asarcık'ta ziyaretlerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve yönetimi, seçim çalışmalarını Asarcık ilçesinde sürdürdü.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Mucur'un yanı sıra Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Gonca, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Yaşar, MHP il yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Mucur, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta tüm Samsun'da olduğu gibi Asarcık'ta da rekor bir oyla seçimi kazanmak için yoğun çalışmaları gerektiğini söyledi.

Mucur ve beraberindekiler daha sonra Asarcık Kaymakamlığı, Asarcık Belediyesi, AK Parti İlçe Teşkilatı, Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası, Ziraat Odası ile Asarcık Üreten Kadınlar Derneğini ziyaret etti.