Tekkeköy'de kadınlara "dijital pazarlama ve dijital okuryazarlık" eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Benim İşim Projesi kapsamında Tekkeköy ilçesinde eğitim programı düzenlendi.

Kadınların dijital dünyaya entegrasyonu ve teknolojiyi kullanarak iş gücüne katılımlarının hedeflendiği projede, 18 yaş üstü kadınlara dijital pazarlama ve dijital okuryazarlık eğitimi veriliyor.

Tekkeköy ilçesinde de proje kapsamında Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde elektronik haberleşme, mobil imkanlar ve hizmetlerden faydalanma, sosyal medya kullanımı, arama motorunun kullanımı, bilinçli bilgi iletişim teknolojisi kullanımı, mobil pazarlama, e-posta pazarlama ve e-ticaret gibi konularda katılımcılar bilgilendiriliyor.

Eğitimci Bülent Kaçak, proje ile kadın girişimcilere destek olmayı ve onları bir üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Kadınları dijital ortamda aktif hale getirmek ve ürettikleri ürünleri satmalarını teşvik etmek önemi bir şey. Mahallelere gidilerek dijital medya konusunda eğitim veriyoruz. Eğitim, kadınların dijital pazarlamada dikkat etmeleri gereken noktaları doğru şekilde planlamalarını için düzenlendi." dedi.

Eğitime katılan Merve Irmakoğlu da girişimci olarak internet platformlarında neler yapabileceklerini öğrendiklerini dile getirerek, "internet üzerindeki varlığın artırılmasının ve kitlelere daha etkin şekilde ulaşmanın önemini anladık. Sosyal medya kullanımının önemi ve doğru şekilde nasıl kullanılabileceği konularında da bilgi edindik." ifadesini kullandı.