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        Salıpazarı'nda "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:37
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        Salıpazarı'nda "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında Muslubey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkinlik düzenlendi.

        Salıpazarı Orman İşletme Şefliği ev sahipliğindeki etkinliğe Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Belediye Başkanı Karaca, insanların doğaya bıraktığı çöplerin yangına sebebiyet verdiğine dikkati çekerek, "Bu etkinlikte yol kenarlarındaki orman yangınına sebebiyet verebilecek bitkisel atıklar, dallar ve insanların doğaya attığı poşetler, çöp, plastik ve cam şişeleri topluyoruz. Böylece ormanların korunacağını düşünüyoruz. Bazen alacağımız basit tedbirlerle insan kaynaklı orman yangınlarının önüne geçebiliriz." dedi.

        Konuşmaların ardından alanda bulunan çöpler toplanarak poşetlere konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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