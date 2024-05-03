Salıpazarı'nda "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında Muslubey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkinlik düzenlendi.

Salıpazarı Orman İşletme Şefliği ev sahipliğindeki etkinliğe Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.