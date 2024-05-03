Tarım sektörü temsilcilerinden Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret

Havza'da tarım sektörü temsilcileri, Belediye Başkanı Murat İkiz’i ziyaret etti.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Ilıca Tarım Kredi Kooperatif Başkanı Seyit Ahmet Ünal ile üyeler, İkiz’i makamında ziyaret ederek ilçede tarım sektörünün geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İkiz, ilçedeki tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi için her türlü iş birliğine açık olduğunu vurgulayarak, "Havza'da OSB ile tarım sektörü de büyüme eğilimine girecek. Gerek kenevir fabrikamız gerek açılması planlanan ayçiçeği yağ rafinerisi gibi yatırımlarla tarımsal üretim olumlu etkileşime girecek. İlgili kurumlarımızın destek ve hibe programı ile tarım sektörümüzün gelişimi için çalışacağız. İlçemizde kurulacak canlı hayvan borsası da bölgede söz sahibi olmamızda önemli rol oynayacak. Sulama projelerinin de takipçisi olacağız." dedi.