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        Tarım sektörü temsilcilerinden Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret

        Havza'da tarım sektörü temsilcileri, Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:43
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        Tarım sektörü temsilcilerinden Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret
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        Havza'da tarım sektörü temsilcileri, Belediye Başkanı Murat İkiz’i ziyaret etti.

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Ilıca Tarım Kredi Kooperatif Başkanı Seyit Ahmet Ünal ile üyeler, İkiz’i makamında ziyaret ederek ilçede tarım sektörünün geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        İkiz, ilçedeki tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi için her türlü iş birliğine açık olduğunu vurgulayarak, "Havza'da OSB ile tarım sektörü de büyüme eğilimine girecek. Gerek kenevir fabrikamız gerek açılması planlanan ayçiçeği yağ rafinerisi gibi yatırımlarla tarımsal üretim olumlu etkileşime girecek. İlgili kurumlarımızın destek ve hibe programı ile tarım sektörümüzün gelişimi için çalışacağız. İlçemizde kurulacak canlı hayvan borsası da bölgede söz sahibi olmamızda önemli rol oynayacak. Sulama projelerinin de takipçisi olacağız." dedi.

        Genç ise ilçenin önemli tarım potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek, sulu tarımın yaygınlaştırılması için hızlı ve köklü çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

        Havza ve çevresinde çok sayıda sulama göledi bulunduğunu fakat çiftçilerin bunlardan yeterince faydalanamadığını anlatan Genç, "Vahşi sulama tekniğini bırakarak kapalı sulama sistemine geçmemiz hem suyumuzu korumak hem de çiftçilerimizin sulama imkanlarından daha fazla faydalanması acısından elzemdir. Konu ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan ile görüştük, gerekli saha incelemelerine başladı. Belediye Başkanımız Sayın Murat İkiz'in de destekleri ile hızlı şekilde bu sorunu çözeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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