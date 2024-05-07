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        19 Mayıs ilçesinde çocuklar geleceğin akıllı şehirlerini tasarladı

        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜVTÜRK işbirliği ile hayata geçirilen "Şehrin Akıllı Çocukları Projesi" kapsamında geleceğin akıllı şehirlerini planladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:38
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        19 Mayıs ilçesinde çocuklar geleceğin akıllı şehirlerini tasarladı
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        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜVTÜRK işbirliği ile hayata geçirilen "Şehrin Akıllı Çocukları Projesi" kapsamında geleceğin akıllı şehirlerini planladı.

        Proje kapsamında 4-D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Tülay Akıncı'nın da yardımı ile geleceğin akıllı şehirlerini tasarladıkları maketlerini okul bahçesinde sergiledi.

        "Geleceğin Akıllı Şehirlerini Akıllı Çocuklar Kuracak" etkinliğinde çocukların hazırladığı maketler beğenildi.

        Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Tuncay Mert, "Proje ile trafikle ilgili temel kavramları açıklamak, trafikle ilgili olumlu değer yargısı oluşturmak, trafik kuralları konusunda duyarlılık geliştirmek, trafik güvenliği bilinci oluşturmak, trafikteki tehlikeli hareketlerden kaçınmak, trafikte diğer bireylere saygı göstererek 'ben' yerine 'biz' bilincini geliştirmek, trafik sorunlarını önleme ve çözmede yeni öneriler geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimizle yeni fikirler ürettikleri maket sergisini okulumuzda gerçekleştirdik. Projemizin hazırlanması ve uygulanması aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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