Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Murat Altan
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 77 Schindler), Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 55 Bola), Bennasser, Taylan Antalyalı (Dk. 90 Osman Çelik), Holse, Ntcham (Dk. 55 Fofana), Emre Kılınç, Mouandilmadji
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Balkovec, Fer (Dk. 86 Novais), Richard, Oğuz Aydın (Dk. 46 Yusuf Özdemir), Efecan Karaca, Augusto (Dk. 65 Janvier), Ahmed Hassan (Dk. 65 Hwang)
Goller: Dk. 14 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 60 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)
Sarı kart: Dk. 75 Zeki Yavru (Yılport Samsuspor)
SAMSUN
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