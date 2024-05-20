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        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off 2. turu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 22:16 Güncelleme: 20.05.2024 - 22:16
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        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off 2. turu
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        Stat:ÇorumŞehir Stadyumu

        Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 88 Ologo), Toure, Landre, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 73 Eren Aydın), Nalepa, Atakan Akkaynak (Dk.73 Hakan Barış), Ahmet İlhan Özek, Verheydt (Dk. 88 Ahmet Sağat)

        Bodrum FK: Sousa, Cenk Şen, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar (Dk. 16 Furkan Apaydın), Üzeyir Ergün, Mohammed (Dk. 72 Celal Dumanlı), Kenan Özer (Dk. 72 Haqi Osman), Ahmet Aslan, Samet Yalçın, Burak Çoban (Dk. 84 Teixeira), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 84 Tunahan Akpınar)

        Goller: Dk. 47 Samet Yalçın (Bodrum FK), Dk. 58 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)

        Kırmızı kart: Dk. 64 Ahmet İlhan Özek (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 51 Erkan Kaş, Dk. 87 Hakan Barış, Dk. 89 Ologo, Dk. 90+5 Nalepa (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 57 Üzeyir Ergün, Dk. 80 Samet Yalçın (Bodrum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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