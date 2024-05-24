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        Artistik Buz Pateni ve Senkronize Buz Pateni yarışmaları Samsun'da başladı

        Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası Amatörler ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:46 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:46
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        Artistik Buz Pateni ve Senkronize Buz Pateni yarışmaları Samsun'da başladı
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        Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası Amatörler ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışmalara Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Bursa ve Erzurum'dan 450 sporcu katılıyor.

        Üç gün sürecek yarışmaların ilk gününde Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası'nda basic novice, intermediate novice, advanced novice, junior ve senior kategorilerinden 18 kulüpten 67 sporcu dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

        Türkiye Buz Pateni Federasyonu Asbaşkanı Orhan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da üç farklı branşta yapılan şampiyonanın yılın son yarışması olduğunu söyledi.

        İlk kez Samsun'da üç kategoride yarışma yapıldığını belirten Şahin, "Hedeflerimiz arasında olimpiyata gitmek var. 2026 yılında İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek kış olimpiyatlarına hazırlık yapıyoruz. 2 yıl boyunca olimpiyat kota yarışmaları olacak. Son yıllarda buz sporlarına yoğun ilgi var. Kış sporlarında 1928'den bugüne kadar Buz Pateni Federasyonu olarak tek madalyalı federasyon biziz. Hedefimiz bu sporu Türkiye'de daha çok geliştirmek ve daha çok madalya almak." diye konuştu.

        Öncelikli hedeflerinin kış olimpiyatlarına katılmak olduğuna işaret eden Şahin, "Olimpiyata gitme korkusu olmayan tek federasyon, Türkiye'de biziz. İnşallah bunu takım halinde yapmak istiyoruz. Hedefimiz figür, sürat pateni ve buz dansında olimpiyatlara gitmek. Böyle bir hayalimiz var." ifadesini kullandı.

        Şampiyonada yarın Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması'nda genç amatörler, yetişkin amatörler ve elit amatörler kategorilerinden 32 kulüpten ve 24 ferdi olmak 106 sporcu yarışacak.

        Turnuvanın 26 Mayıs Pazar günü yapılacak son gününde ise Senkronize Buz Pateni 19 Mayıs Yarışması'nda pre-juvenile, juvenile, basic novice, advanced novice, mixed age I, mixed age III ve junior kategorilerinde 11 kulüpten 271 sporcu dereceye girmeye çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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