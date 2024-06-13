OKUSAM Terme Okuyor Projesi'nde öğrencilere ödülleri verildi

Törene Terme Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sezai Uzun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alper Yıldız ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının önemini vurgulayarak, ödül alan öğrencileri tebrik etti.

Proje kapsamında ilkokul kategorisinde Mine Canbulat, ortaokul kategorisinde Kerim Kurt, lise kategorisinde ise Simge Nur Yakıcı birinci oldu.

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