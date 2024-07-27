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        Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması başladı

        Samsun'da, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) amaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:51
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        Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması başladı
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        Samsun'da, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) amaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması düzenlendi.

        THSF ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Canik Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Karadeniz'deki 18 ilden 45 sporcu katılıyor.

        Yarışmada, Gül Tepe'den havalanarak kulüp ve bireysel kategorilerde mücadele eden sporcular, 15 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra hedef noktasına inebilmek için çaba gösterdi.

        THSF Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, AA muhabirine, yarışmada ilk 10'a girenlerin Eskişehir'de yapılacak Türkiye finaline katılacağını söyledi.

        Türkiye finalinde de ilk 8'e kalanların ülkeyi milli takım olarak, Avrupa ve dünya şampiyonlarında temsil edeceğini aktaran Yılmaz, "Karadeniz Bölgesi bizim için çok önemli, Samsun'da çok önemli. Çünkü meteorolojik olarak çok verimli bir yer. Direkt denizden rüzgar geliyor. Sabit bir rüzgar var. Fakat yarışmayı Temmuz'a almamıza rağmen yağmurlu bir döneme denk geldik." dedi.

        Organizasyona destek sağlayan kurumlara teşekkür eden Yılmaz, ilerleyen senelerde Türkiye finalini Samsun'da yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

        THSF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz ise amaçlarının yamaç paraşütünün geniş çevrelere duyurmak olduğunu ifade etti.

        Organizasyon, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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