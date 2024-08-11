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        18. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında 18. Kunduz Yağlı Güreşleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 23:07 Güncelleme: 11.08.2024 - 23:07
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        18. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında 18. Kunduz Yağlı Güreşleri yapıldı.

        Kunduz Yaylası'nda geçekleştirilen yağlı güreşlere 32'si başpehlivan 600 güreşçi katıldı.

        Yaklaşık 10 bin güreş severin izlediği müsabakaların finalinde Yıldıray Pala'yı yenen Mustafa Taş, başpehlivan oldu. Üçüncülüğü, Erkan Taş ve Recep Kara paylaştı.

        Ağalık ihalesini 7 milyon 555 bin lira ile kazanan iş insanı Halil İbrahim Çiçek, 7. ağalığını aldı.

        Güreşleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun AK Parti milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Adem Tuncer'de izledi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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