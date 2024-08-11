18. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında 18. Kunduz Yağlı Güreşleri yapıldı.

Kunduz Yaylası'nda geçekleştirilen yağlı güreşlere 32'si başpehlivan 600 güreşçi katıldı.

Yaklaşık 10 bin güreş severin izlediği müsabakaların finalinde Yıldıray Pala'yı yenen Mustafa Taş, başpehlivan oldu. Üçüncülüğü, Erkan Taş ve Recep Kara paylaştı.

Ağalık ihalesini 7 milyon 555 bin lira ile kazanan iş insanı Halil İbrahim Çiçek, 7. ağalığını aldı.