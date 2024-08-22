Bafra'da modern kamyon ve tır garajı hizmete açıldı

Bafra Belediyesi, modern kamyon ve tır garajının hizmete açıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 50 dönümlük alanda yapılan modern kamyon ve tır garajı ilçede yaşanılan trafik sorununu ortadan kaldıracak.

Orta Ölçekli Sanayi Sitesi alanının ön tarafında hayata geçirilen 208 araç kapasiteli kamyon ve tır garajı bünyesinde araç bakım ve yıkama alanları yer alıyor.

Tır parkında ayrıca 153 metrekare alanda yönetici odası, lokal ve mescit yer alıyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, garajın hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Bafra'da gelenler hariç 400 tane tır var. Her gün çok sayıda tır, kamyon ve tehlikeli madde taşıyan tanker ilçeye giriş çıkış yapıyor. Tırlar, kamyonlar mahalle aralarında, cadde ve sokaklarda, eğitim kurumlarının yakınlarında park ediyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve ilgili kurumlarla gerekli yazışmalarımızı gerçekleştirdik, ilçe merkezinde bulunan tüm tırların ve kamyonların parkımıza taşınmasını sağlayacağız, Yeni kamyon ve tır garajı tır parkının bekçisi ve güvenlik kameraları ile tamamen güvenli bir şekilde hizmet veriyor. Firma sahiplerimiz ve şoför arkadaşlarımız gözleri arkada kalmadan modern kamyon ve tır garajımızın hizmetlerinden yararlanabilirler."