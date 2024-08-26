Samsun'da askeri bando konser verdi

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'nın da katıldığı programın sonunda komandolar tarafından komando andı okundu.

Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca katılımcılara müzik dinletisi sunuldu, çeşitli marşlar ve eserler seslendirildi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda ilk yardımla ilgili yerli ve milli silah ile araçların maketlerinin sergilendiği stant açtı.

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