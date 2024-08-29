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        Samsunspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 18:34 Güncelleme: 29.08.2024 - 18:48
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        Samsunspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Samsunspor Mustafa Erkanat Altyapı Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat 15 dakika sürdü.

        Antrenmana kültür fizik hareketleri ve 5'e 2 oyun ile başlayan futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı çift kale yaptı.

        Samsun ekibinde alt çene kemiği kırıldığı için yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Emre Kılınç, takımla çalışmalara başladı.

        Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. ​​​​​​​

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