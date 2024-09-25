Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kavgada bıçaklanan kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:08 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kavgada bıçaklanan kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kızılırmak Mahallesi Pazaryeri mevkisinde T.C. (18), E.G. (15) ve B.Y. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine T.C, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

        Yaralanan T.C, kendi imkanlarıyla evine gitti. Çocuklarının bıçaklandığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu E.G. ve B.Y. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da feci olay! Doğum gününde cinayet!
        Adana'da feci olay! Doğum gününde cinayet!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Trump'tan İran'a: Tüm ABD ordusu izliyor
        Trump'tan İran'a: Tüm ABD ordusu izliyor
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Hamilelik pozu geldi
        Hamilelik pozu geldi
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!
        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Karaaslan: Yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz
        AK Parti'li Karaaslan: Yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz
        Terme'de halk buluşmaları sürüyor
        Terme'de halk buluşmaları sürüyor
        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü"nde kon...
        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü"nde kon...
        Samsun'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
        Samsun'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
        Samsun'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Samsun'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı