Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor, Avrupa kupalarında 22. kez sahaya çıkacak

        İLYAS GÜN - UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Kırmızı-beyazlı takım, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano ile Madrid Vallecas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, çeyrek finale kalabilmek için sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor.

        Samsun temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.




        - Sezonun 12. Avrupa kupası maçı

        Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezon 12. müsabakasını Rayo Vallecano karşısında oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

        Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.

        Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 play-off etabındaki rakibi Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık sonuçlarla yenerek eledi.

        Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Rayo Vallecano'ya sahasında 3-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, rövanş karşılaşmasına tur atlamak umudu ile çıkacak.




        - Mouandilmadji Konferans Ligi'nde gol krallığında ilk sırada bulunuyor

        Samsunsporlu Marius Mouandilmadji, Konferans Ligi'nde gol krallığında 9 maçta 8 kez fileleri havalandırarak zirvede yer alıyor.

        Mouandilmadji'yi 6 golle Lech Poznan'dan Mikael Ishak ile 5'er gollü diğer oyuncular Sven Mijnans, Nardin Mulahusejnovic ve Franko Kovacevic takip ediyor.

        Karadeniz ekibinin Rayo Vallecano ile rövanş karşılaşmasında Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse'nin takımlarının en önemli kozları olması bekleniyor.




        - Suat Çakır: "Samsunspor'un olduğu her yerde umut vardır"

        Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, AA muhabirine, Rayo Vallecano'ya ilk karşılaşmada 3-1 yenildiklerini hatırlattı.

        Rakip takımın gollerinin kendi hatalarından kaynaklandığını belirten Çakır, "Çok kötü oynamadığımız ama 3-1 kaybettiğimiz bir maç oldu. Samsunspor'un olduğu her yerde umut vardır. Biz o umut ve heyecanla Rayo Vallecano maçına hazırlanıyoruz. Turu geçecek sonucu elde etmek için tüm gayreti göstereceğiz. Oradan iyi sonuçla döneceğimizi düşünüyorum." dedi.

        Çakır, sakatlığı nedeniyle Olivier Ntcham'ın Rayo Vallecano maçında olmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Afonso Sousa idmanlarına devam ediyor ancak bu karşılaşmada o da olmayacak. Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin maç eksiği var ama mutlaka süre alacaktırlar diye düşünüyorum. Cherif Ndiaye'nin durumu ise maç günü belli olacak. Onun da hafif bir sakatlığı bulunuyor. Her ne olursa olsun kadromuz yeterli. İnşallah elimizdeki oyuncularla iyi bir skor alacağız. Bu yıl Samsunspor tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyoruz Avrupa'da. Avrupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Son 28 günde 9'uncu karşılaşmamıza çıkacağız. Futbolcularımız üzerinde büyük bir yorgunluk var ancak hayalimiz son 8 içine girmek. Bunu gerçekleştirmek için tüm gayreti göstereceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

