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        Yakakent'te ihtiyaç sahiplerine evde kuaför hizmeti verilecek

        Samsun'un Yakakent ilçesinde, evde kuaför hizmeti verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:22
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        Yakakent'te ihtiyaç sahiplerine evde kuaför hizmeti verilecek
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde, evde kuaför hizmeti verilmeye başlandı.

        Yakakent Belediyesi tarafından engelli ve evinden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara ücretsiz evde kuaför hizmeti verilecek.

        Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

        ​​​​​​​İlçede yaklaşık otuza yakın kişi tespit ettiklerini belirten Başkan Aydoğdu, "Her ay belirli günlerde vatandaşlarımız ziyaret edilerek kişisel bakımları yapılacaktır. İlçemizdeki bir berber arkadaşımızla anlaştık, bugünden itibaren ilçe merkezimiz ve köylerimizdeki engelli evinden çıkamayacak durumda olan vatandaşlarımıza evde kuaförlük hizmeti verilecek." diye konuştu.

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