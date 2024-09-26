OMÜ Rektörü Aydın, Samsun Valisi Tavlı'yı ziyaret etti
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.
Valilik makamındaki görüşmede Vali Tavlı, Rektör Aydın'a yeni görevinde başarılar diledi.
Rektör Aydın ve Vali Tavlı, Samsun'a yapılan hizmetleri üst noktalara taşımak için bilgi alışverişinde bulundu.
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