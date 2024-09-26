Samsun'da 38 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Evdeki aramada ise ruhsatsız tabanca ve ⁠2 tüfek, ⁠10 fişek, ⁠8 kartuş ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

İkamette arama yapan ekipler, 38 suç kaydı ile "yağma, uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, güveni kötüye kullanmak, tehdit, hakaret" gibi suçlardan 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi yatak bazasının altında saklanırken buldu.

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