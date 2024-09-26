Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 38 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, 38 suç kaydının yanı sıra 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 38 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, 38 suç kaydının yanı sıra 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Bornova Caddesi'nde bir ikamete özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

        İkamette arama yapan ekipler, 38 suç kaydı ile "yağma, uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, güveni kötüye kullanmak, tehdit, hakaret" gibi suçlardan 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi yatak bazasının altında saklanırken buldu.

        Evdeki aramada ise ruhsatsız tabanca ve ⁠2 tüfek, ⁠10 fişek, ⁠8 kartuş ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Yine duran TIR'a çarpma! Can kayıpları var!
        Yine duran TIR'a çarpma! Can kayıpları var!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun Limanı'na demirledi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun Limanı'na demirledi
        OMÜ Rektörü Aydın, Samsun Valisi Tavlı'yı ziyaret etti
        OMÜ Rektörü Aydın, Samsun Valisi Tavlı'yı ziyaret etti
        Bafra Ovası'nda tarım arazileri aşırı yağıştan zarar gördü
        Bafra Ovası'nda tarım arazileri aşırı yağıştan zarar gördü
        Samsun'da polis okul servislerine yönelik denetim yaptı
        Samsun'da polis okul servislerine yönelik denetim yaptı
        Salıpazarı'nda ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Salıpazarı'nda ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı