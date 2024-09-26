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        Samsun'da öğrenciler SİBERAY ekipler tarafından bilgilendirildi

        Samsun'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerine seminer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:31
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        Samsun'da öğrenciler SİBERAY ekipler tarafından bilgilendirildi
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        Samsun'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerine seminer verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, SİBERAY Programı kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda, Etik ve Sosyal Hizmet Topluluğu ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler verdi.

        Yaklaşık 150 kişinin katıldığı seminerde, siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis konuları anlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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