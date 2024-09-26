Samsun'da öğrenciler SİBERAY ekipler tarafından bilgilendirildi

İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, SİBERAY Programı kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda, Etik ve Sosyal Hizmet Topluluğu ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler verdi.

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