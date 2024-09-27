Terme Belediyesi, bağlantı yolu asfalt hazırlık çalışmalarını sürdürüyor

Terme Belediyesi, Oğuzlu ile Kocamanbaşı mahallelerini birbirine bağlayan yolda asfalt öncesi düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Terme Belediyesi ekipleri, Oğuzlu ve Kocamanbaşı mahallelerini bağlayan yolda asfalt öncesi düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Şenol Kul, vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde ulaşım sağlaması için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Oğuzlu-Kocamanbaşı bağlantı yolu da bu hedef doğrultusunda asfaltlanarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye hazır hale getirilecek. İlçemizin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet sunmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.