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        Terme Belediyesi, bağlantı yolu asfalt hazırlık çalışmalarını sürdürüyor

        Terme Belediyesi, Oğuzlu ile Kocamanbaşı mahallelerini birbirine bağlayan yolda asfalt öncesi düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:50 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:52
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        Terme Belediyesi, bağlantı yolu asfalt hazırlık çalışmalarını sürdürüyor
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        Terme Belediyesi, Oğuzlu ile Kocamanbaşı mahallelerini birbirine bağlayan yolda asfalt öncesi düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Terme Belediyesi ekipleri, Oğuzlu ve Kocamanbaşı mahallelerini bağlayan yolda asfalt öncesi düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Şenol Kul, vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde ulaşım sağlaması için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Oğuzlu-Kocamanbaşı bağlantı yolu da bu hedef doğrultusunda asfaltlanarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye hazır hale getirilecek. İlçemizin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet sunmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kul, çalışmaların hızla tamamlanarak yolun kısa süre içerisinde asfaltlanacağını ve halkın kullanımına sunulacağını vurgulayarak, "Altyapı ve üstyapı çalışmalarında mahallelerin ihtiyaçlarına öncelik vererek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Fen işleri ekiplerinin düzenli olarak yürüttüğü yol çalışmalarıyla kentin birçok noktasında ulaşım kalitesinin yükseltilmesi ve güvenliğin sağlanması amaçlanıyor." açıklamasında bulundu.

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        Galeri

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