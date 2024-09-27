19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesinde hemodiyaliz bölümü açıldı

Törene Vali Yardımcısı ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras da katıldı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, hastanenin hemodiyaliz ünitesinin hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu ünite, dışarıya sevkleri büyük oranda azaltacak bir hizmet olacak. Diyaliz hastalarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Altı diyaliz cihazı bulunan hemodiyaliz ünitesinde hasta kabulüne başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

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