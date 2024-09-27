Samsunspor'dan TFF yönetimi ve Tahkim Kuruluna teşekkür

Samsunspor Kulübü, güney üst tribün 204 ve 205 numaralı bloklardaki taraftarın bloke cezasını kaldıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ve Tahkim Kuruluna teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, her koşulda kulübü destekleyen taraftarlara TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen kart bloke cezası karşısında kulübün büyük bir rahatsızlık duyduğu ve dün itibarıyla gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan kulübün daha sonra TFF Yönetim Kurulu'na hitaben bir yazı gönderip TFF Tahkim Kuruluna cezanın kaldırılması talebiyle başvuruda bulunduğu kaydedildi.