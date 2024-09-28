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        Samsunspor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-3 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bence biz bugün bir puanı bile hak etmemiştik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:40 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:47
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        Samsunspor-Göztepe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-3 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bence biz bugün bir puanı bile hak etmemiştik." dedi.

        Stoilov, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, galibiyetinden ötürü Samsunspor'u tebrik etti.

        Samsunspor'un maçı hak ettiğini ifade eden Stoilov, "Bugün onların bu maçı kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Biz kesinlikle bugün daha önceki maçlarda oynadığımız seviyede oynayamadık. Bu oyunu sahada sergileyemedik. Maç 3-1 olduğunda 4-1 de olabilirdi ama böyle olsa bile ben kesinlikle oynanan oyundan mutlu değildim. Bu bizim oyunumuz kesinlikle değildi ve iyi oynamazsanız sahada istediğiniz o yüksek performansı sergilemezsiniz. O zaman son dakika golü de olsa bu şekilde kaybediyorsunuz. Bence biz bugün bir puanı bile hak etmemiştik." ifadelerini kullandı.

        Stoilov, önlerinde uzun bir yol olduğunu belirterek, "Biz çalışmaya devam edeceğiz. Genç bir takımız. Ve her maç yüksek potansiyelimizi göstermek için elimizden gelen her şeyi vereceğiz." şeklinde konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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