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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 16:14 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:01
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.

        Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 445 mürettebat ve 1111 yolcu, liman görevlilerince karşılandı.

        İşlemleri tamamlanan turistler, kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

        Astoria Grande gemisinin bugün saat 21.00'de Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gideceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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