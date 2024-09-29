"Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.
Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 445 mürettebat ve 1111 yolcu, liman görevlilerince karşılandı.
İşlemleri tamamlanan turistler, kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.
Astoria Grande gemisinin bugün saat 21.00'de Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gideceği bildirildi.
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